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Новости 17:13

Минюст внёс в реестр СМИ-иноагентов АНО "Якутия – Наше мнение"

фото ЗакС политика Минюст внёс в реестр СМИ-иноагентов АНО "Якутия – Наше мнение"

Министерство юстиции РФ включило автономную некоммерческую организацию по защите прав человека и информированию населения "Якутия – Наше Мнение"* в реестр СМИ-иностранных агентов. АНО дополнило соответствующий перечень сегодня, 14 октября.

Ранее главу АНО Степана Петрова** внесли в обозначенный список.

Кроме того, в отношении Петрова возбуждено административное дело о нарушении порядка деятельности СМИ-иноагента. Это первое в России подобное дело против физического лица. Следом за ним протокол по аналогичной статье составили на правозащитника Льва Пономарёва. Обоим может грозить штраф в размере 10 тысяч рублей за каждое нарушение.

*"Якутия – Наше Мнение" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

**Степан Петров внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов


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