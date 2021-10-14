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Новости 17:28

Суд отклонил апелляцию главреда "Псковской губернии" на признание его иноагентом

фото ЗакС политика Суд отклонил апелляцию главреда "Псковской губернии" на признание его иноагентом

Псковский областной суд признал законным внесение в список СМИ-иноагентов главного редактора "Псковской губернии" Дениса Камалягина*. Первоначально решение по этому делу в мае вынес Псковский городской суд, в котором журналист оспаривал решение Министерства юстиции.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, суд ознакомился с данными, подтверждающими получение главредом "Псковской губернии" денег из-за рубежа. 

Камалягина* признали иноагентом в конце прошлого года. Список СМИ-иноагентов с середины года расширяется практически каждую неделю, преимущественно по пятницам. Если до июля в нем было 20 позиций, то по состоянию на сегодняшний день – уже 86.

*Минюст внес Дениса Камалягина в реестр СМИ, исполняющих функцию иноагента


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