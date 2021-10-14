СК вызвал на допросы 12 редакторов DOXA

Следственный комитет РФ заявил о намерении допросить ещё 12 редакторов студенческого журнала DOXA: предположительно, речь может идти о новом уголовном деле в отношении журналиста Владимира Метёлкина о клевете на следовательницу Екатерину Жижманову (ч. 2 ст. 298.1 УК).

Кроме того, один из редакторов сообщил, что, по его информации, следователи могут допросить ещё девятерых его коллег.

О возбуждении второго дела в отношении журналиста стало известно в мае. Тогда Метёлкин рассказал, что сотрудница СК Екатерина Жижманова якобы оказывала ему нетривиальные знаки внимания, называя в том числе "сексуальным героем". Он счёл это психологическим давлением.

После того как эта информация была обнародована, Жижманову от следствия по делу Метёлкина отстранили.

Напомним, что гонения на четверых сотрудников DOXA начались нынешней весной. По версии следствия, Метёлкин, а также Алла Гутникова, Наталья Тышкевич и Армен Арамян вовлекали несовершеннолетних в противоправные действия, популяризируя несанкционированные акции протеста, которые прокатились по стране в конце января. Суд избрал им меры пресечения в виде запрета определённых действий: им запрещено пользоваться интернетом, а на улицу можно выходить всего на два часа по утрам.