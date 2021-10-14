Суд оставил в силе приговор по "санитарному делу" мундепу Барановскому

Суд в Москве отклонил апелляционную жалобу муниципального депутата Дмитрия Барановского, ранее получившего по так называемому "санитарному делу" о зимних столичных протестах полтора года ограничения свободы, сообщает агентство новостей "Москва".

Напомним, что по санитарному делу преследовали известных столичных оппозиционеров, которых сочли организаторами несанкционированной акции 23 января в поддержку Алексея Навального, на тот момент арестованного. По версии следствия, своими анонсами акции в соцсетях фигуранты дела создали угрозу массового заражения людей коронавирусной инфекцией. Все фигуранты дела, включая Любовь Соболь, Киру Ярмыш, Николая Ляскина, Анастасию Васильеву, Марию Алехину, Люсю Штейн и Олега Степанова, получили от одного до полутора лет ограничения свободы. Брат Навального Олег получил один год условного срока. Акция 23 января стала всероссийской, в связи с ней задержали более четырех тысяч человек по всей стране.