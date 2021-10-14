ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:48

Минюст требует, чтобы адвоката Сафронова Ивана Павлова лишили соответствующего статуса

фото ЗакС политика Минюст требует, чтобы адвоката Сафронова Ивана Павлова лишили соответствующего статуса

Петербургское управление Министерства юстиции РФ обратилось к региональной Адвокатской палате с просьбой поднять вопрос о лишении Ивана Павлова соответствующего статуса, проинформировал он у себя в Telegram-канале.

По мнению Минюста, Павлов систематически нарушал закон "Об адвокатской деятельности", Кодекс профессиональной этики адвоката и таким образом якобы "подорвал доверие" к себе в частности и к юриспруденции – в целом.

Среди прочего в министерстве указали на то, что Павлов постоянно уклонялся от участия в следственных действиях по делам экс-топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, осуждённой за шпионаж, и экс-журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Также в ведомстве настаивают, что Павлов без одобрения следователя сделал выписки из материалов засекреченного дела Сафронова.

Кроме того, Минюст считает, что Павлов мог оказывать давление на следствие тем, что публиковал отчёты по делу Сафронова в СМИ, причём в одностороннем порядке.

Наконец Минюст полагает, что Павлов, а также руководимая им "Команда 29" могли получать иностранное финансирование. В работе последней ведомство узрело также "признаки политической деятельности", направленной "на подрыв доверия к власти, судам и правоохранительным органам".

Сам Павлов уверен, что его преследуют за профессиональную деятельность и поддержку оппозиции.

"Задача адвоката заключается в защите своего доверителя всеми не запрещёнными законом способами. Одним из средств защиты от произвола, с которым нередко встречается любой защитник, является обеспечение гласности", - ответил на претензии Минюста Павлов.

Напомним, ранее представители Адвокатской палаты не нашли в действиях Павлова оснований для разбирательства, а также выступили против уголовного преследования в отношении коллеги за отказ давать расписку о неразглашении данных в рамках уголовного дела о госизмене. 

Напомним, весной 2020 года в отношении правозащитника завели уголовное дело по статье о разглашении данных предварительного следствия (ст. 310 УК РФ) за его выступления в СМИ с комментариями по делу Сафронова. В начале сентября адвокат вынужденно эмигрировал в Грузию. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости14 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама