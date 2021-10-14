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Новости 18:51

На Telegram составили очередной протокол за отказ удалять запрещенную информацию

фото ЗакС политика На Telegram составили очередной протокол за отказ удалять запрещенную информацию

Суд в Москве зарегистрировал административный протокол, составленный силовиками на мессенджер Telegram из-за отказа его администрации удалять контент, признанный в России запрещенным, передает РИА "Новости".

Дело возбудили по статье 13.41 КоАП, по которой сервису грозит штраф в пределах от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Всего с начала года таких штрафов у Telegram накопилось на общую сумму более 80 млн рублей. В сентябре российский суд уже грозил администрации мессенджера принудительным взысканием штрафов, озвучивая крайние сроки их оплаты.

Отметим, что чаще всего российские органы власти в 2021 году требовали от зарубежных социальных сетей удалить информацию, связанную с несанкционированными уличными акциями протеста.


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