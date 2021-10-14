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Новости 18:59

Макаров и Цед начали работу в думском комитете по финансовому рынку

фото ЗакС политика Макаров и Цед начали работу в думском комитете по финансовому рынку

Бывший спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров и экс-глава Приморского района города Николай Цед (оба – "Единая Россия") 13 октября приняли участие в первом заседании комитета Государственной думы по финансовому рынку, следует из фотоотчета на сайте Госдумы.

Орган возглавляет член "Справедливой России – За правду" Анатолий Аксаков. Его первые заместители – Константин Бахарев ("Единая Россия") и Вадим Кумин (КПРФ). 

Перед первым пленарным заседанием нижней палаты парламента РБК опубликовал составы всех комитетов, согласно проекту решения Госдумы. Макаров, по информации издания, должен был войти в комитет по региональной политике. Эту информацию подтвердили в петербургском отделении "Единой России". Однако позже выяснилось, что экс-председатель ЗакСа стал членом другого парламентского органа.  

Фото: duma.gov.ru


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