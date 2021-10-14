Члены СПЧ предложили не объявлять СМИ иноагентами из-за получения ими международных премий

Члены президентского Совета по правам человека Ева Меркачева и Леонид Никитинский разработали законопроект, представляющий собой поправки к действующему законодательству о СМИ-иноагентах. В нем предлагается не считать основанием для включения в соответствующий реестр получение журналистами международных премий, передает "Интерфакс" со ссылкой на Меркачеву. Кроме того, к "агентским" деньгам авторы предлагают не причислять технические расходы при поездках на международные конференции.

В законопроекте также говорится о необходимости предупреждать каждое издание, которое Минюст собирается включить в реестр, за три месяца до объявления решения, чтобы у журналистов было время подготовиться и исправить те или иные недочеты в работе.

"Возможно, уже совсем скоро этим и другим поправкам дадут ход. Пока напомню, что в списке иноагентов уже почти 100 СМИ, НКО и журналистов (как физлиц). Круг их стремительно расширяется. Закон сформулирован так нечетко и широко, что стать иноагентом может каждый второй", - отметила Меркачева.

Напомним, что 8 октября главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов неожиданно для многих получил Нобелевскую премию мира, разделив ее с филиппинской журналисткой Марией Рессой. Накануне, комментируя присуждение награду россиянину, президент Владимир Путин дал понять, что престижная международная премия не спасет Муратова, если тот будет нарушать закон об иноагентах и при этом "прикрываться" Нобелевской премией.

фото: kremlin.ru