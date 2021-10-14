ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:40

Члены СПЧ предложили не объявлять СМИ иноагентами из-за получения ими международных премий

фото ЗакС политика Члены СПЧ предложили не объявлять СМИ иноагентами из-за получения ими международных премий

Члены президентского Совета по правам человека Ева Меркачева и Леонид Никитинский разработали законопроект, представляющий собой поправки к действующему законодательству о СМИ-иноагентах. В нем предлагается не считать основанием для включения в соответствующий реестр получение журналистами международных премий, передает "Интерфакс" со ссылкой на Меркачеву. Кроме того, к "агентским" деньгам авторы предлагают не причислять технические расходы при поездках на международные конференции.

В законопроекте также говорится о необходимости предупреждать каждое издание, которое Минюст собирается включить в реестр, за три месяца до объявления решения, чтобы у журналистов было время подготовиться и исправить те или иные недочеты в работе.

"Возможно, уже совсем скоро этим и другим поправкам дадут ход. Пока напомню, что в списке иноагентов уже почти 100 СМИ, НКО и журналистов (как физлиц). Круг их стремительно расширяется. Закон сформулирован так нечетко и широко, что стать иноагентом может каждый второй", - отметила Меркачева.

Напомним, что 8 октября главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов неожиданно для многих получил Нобелевскую премию мира, разделив ее с филиппинской журналисткой Марией Рессой. Накануне, комментируя присуждение награду россиянину, президент Владимир Путин дал понять, что престижная международная премия не спасет Муратова, если тот будет нарушать закон об иноагентах и при этом "прикрываться" Нобелевской премией.

фото: kremlin.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости14 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама