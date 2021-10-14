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Новости 20:11

Толпа похожей на "титушек" молодежи сорвала мероприятие "Мемориала"* в Москве

фото ЗакС политика Толпа похожей на "титушек" молодежи сорвала мероприятие "Мемориала"* в Москве

В арендованное правозащитной организацией "Мемориал"* здание на Каретном ряду в Москве вечером 14 октября ворвались полтора десятка юных незнакомцев в масках. Встав перед заполненным актовым залом, они стали размахивать руками и непрерывно хором скандировать "Позор". 

Это отразил на своей видеозаписи редактор проекта Urokiistotii.ru Глеб Струнников. На ней видно, что находящиеся в зале люди в недоумении начинают расходиться. С обеих сторон от оператора слышны реплики, в которых используется слово "фашисты". Слышно также, как кто-то собирается вызвать полицию.

*Минюст внес "Мемориал" в реестр НКО, исполняющих функцию иноагента


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