Толпа похожей на "титушек" молодежи сорвала мероприятие "Мемориала"* в Москве

В арендованное правозащитной организацией "Мемориал"* здание на Каретном ряду в Москве вечером 14 октября ворвались полтора десятка юных незнакомцев в масках. Встав перед заполненным актовым залом, они стали размахивать руками и непрерывно хором скандировать "Позор".

Это отразил на своей видеозаписи редактор проекта Urokiistotii.ru Глеб Струнников. На ней видно, что находящиеся в зале люди в недоумении начинают расходиться. С обеих сторон от оператора слышны реплики, в которых используется слово "фашисты". Слышно также, как кто-то собирается вызвать полицию.

*Минюст внес "Мемориал" в реестр НКО, исполняющих функцию иноагента