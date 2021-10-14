В Госдуме единороссы заблокировали инициативу парламентского расследования пыток в колониях

Большинство депутатов Госдумы отклонили предложение КПРФ, которая хочет провести парламентское расследование пыток в учреждениях ФСИН, в октябре вызвавших большой резонанс благодаря материалам проекта Gulagu.net. Об этом в своем Facebook сообщил депутат-коммунист Алексей Куринный.

Против проголосовал 261 человек, за – 96, воздержался один депутат. Единороссы сослались на то, что по эпизодам, заснятым на видеорегистраторы и взбудоражившим общественность, и так уже возбудили уголовные дела.

Напомним, что речь идет о 40-гигабайтном архиве, который по частям выкладывает в интернет на всеобщее обозрение эмигрировавший основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. На ужасающих роликах, заснятых в Саратовской, Иркутской и Владимирской областях, заключенных привязывают к кроватям или держат силой, параллельно всячески издеваясь над ними и применяя сексуальное насилие.