Экоактивиста из Коломны Вячеслава Егорова приговорили к реальному сроку по "дадинской" статье

Горсуд Коломны приговорил активиста Вячеслава Егорова к году и трем месяцам колонии по "дадинской" статье, сообщила адвокат Мария Эйсмонт.

Егорова признали виновным по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга). Гособвинение требовало приговорить его к трем годам колонии.

Дело по "дадинской" статье на Егорова завели в январе 2019 года. Поводом стали четыре административных протокола, составленных на него из-за участия в протестах. В 2018 году Егоров был одним из лидеров акций против увеличения мощностей мусорного полигона "Воловичи" под Коломной.