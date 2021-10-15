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Новости 9:26

Экоактивиста из Коломны Вячеслава Егорова приговорили к реальному сроку по "дадинской" статье

фото ЗакС политика Экоактивиста из Коломны Вячеслава Егорова приговорили к реальному сроку по "дадинской" статье

Горсуд Коломны приговорил активиста Вячеслава Егорова к году и трем месяцам колонии по "дадинской" статье, сообщила адвокат Мария Эйсмонт.

Егорова признали виновным по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга). Гособвинение требовало приговорить его к трем годам колонии.

Дело по "дадинской" статье на Егорова завели в январе 2019 года. Поводом стали четыре административных протокола, составленных на него из-за участия в протестах. В 2018 году Егоров был одним из лидеров акций против увеличения мощностей мусорного полигона "Воловичи" под Коломной.


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