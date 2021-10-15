Полиция демонтировала пожарную сигнализацию в офисе "Мемориала" после срыва фильма о Голодоморе

Полицейские изъяли из офиса "Мемориала"* систему противопожарной безопасности и видеорегистратор после того, как неизвестные сорвали показ фильма польского режиссера Агнешки Холланд "Гарет Джонс" о британском журналисте, который стал первым западным репортером, написавшим о голодоморе в Украинской ССР, передает "Новая газета".

Показ проходил вечером 15 ноября в здании центра "Мемориал"* в Москве. В центр пришла группа мужчин с закрытыми лицами. Они забрались на сцену и стали выкрикивать хором "Позор" и "Долой фашизм".

Организаторы вызвали полицию, большинство напавших успели покинуть здание до приезда правоохранителей. В "Мемориале" сообщали о двух задержанных. "Коммерсантъ" сообщает, что, кроме провокаторов, на место событий прибыла съемочная группа НТВ.

При этом полицейские закрыли в офисе сотрудников "Мемориала", передает "ОВД-Инфо"**. По данным проекта, они хотели провести "осмотр места происшествия" и угрожали изъятием техники. Адвокатов внутрь не пускали.

Из офиса "Мемориала" изъяли системы охранной и противопожарной безопасности, объяснив это связью с видеорегистраторами. Отсутствие этих систем может грозить приостановкой работы организации.

*"Мемориал" внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов

** "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов.