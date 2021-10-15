В Госдуму внесут законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов соцсетей

Комитет Госдумы по информационной политике подготовил законопроект о регулировании рекомендательных систем в соцсетях, пишет "Коммерсантъ".

Согласно законопроекту, интернет-ресурсы обяжут давать пользователям возможность отключать алгоритмы, формирующие в ленте подборку контента. Под действие подпадут соцсети, новостные агрегаторы и аудиовизуальные сервисы. Также компании могут обязать публиковать документ с правилами использования рекомендаций с перечнем собираемых сведений и их источники.

Член комитета Антон Горелкин подтвердил разработку документов. Он заявил, что важна прозрачность рекомендательных сервисов социальных сетей. В телеграм-канале Горелкин заявлял, что "рекомендательные алгоритмы настраиваются так, чтобы в ленте всегда были фейки, провокации, буллинг".