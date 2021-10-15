ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:56

В Госдуму внесут законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов соцсетей

фото ЗакС политика В Госдуму внесут законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов соцсетей

Комитет Госдумы по информационной политике подготовил законопроект о регулировании рекомендательных систем в соцсетях, пишет "Коммерсантъ".

Согласно законопроекту, интернет-ресурсы обяжут давать пользователям возможность отключать алгоритмы, формирующие в ленте подборку контента. Под действие подпадут соцсети, новостные агрегаторы и аудиовизуальные сервисы. Также компании могут обязать публиковать документ с правилами использования рекомендаций с перечнем собираемых сведений и их источники. 

Член комитета Антон Горелкин подтвердил разработку документов. Он заявил, что важна прозрачность рекомендательных сервисов социальных сетей. В телеграм-канале Горелкин заявлял, что "рекомендательные алгоритмы настраиваются так, чтобы в ленте всегда были фейки, провокации, буллинг".

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости15 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама