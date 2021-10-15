"Кто-то напрашивается на социальный взрыв": Миронов высказался о возможном принуждении к вакцинации подростков

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов высказался о вакцинации подростков от коронавируса, заявив, что "топорный" подход в этом вопросе приведет к социальному взрыву.

По мнению Миронова, недопустима поспешная или принудительная вакцинация подростков. Он считает, что родители должны иметь право сами принимать решения на основании подробных данных исследований.

Вопросы у Миронова вызвало то, что 23 сентября Минздрав получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет, хотя клинические испытания начались лишь 5 июля и заявлялось, что они продлятся год. При этом вакцинация подростков может начаться в январе 2022 года. Миронов задался вопросом, почему такой сдвиг "произошел в головах у чиновников".

"Существуют риски поспешной, а тем более принудительной вакцинации подростков. Недопустима ситуация, когда уже после зимних каникул школьников начнут загонять на прививки под угрозой отстранения от занятий. Если вдруг такой план зреет в чиновных головах, это просто диверсия, кто-то напрашивается на социальный взрыв!" - заявил Миронов.

По его словам, есть "ляпы" прививочной кампании взрослых и люди "не потерпят "топорной" вакцинации своих детей". Миронов призвал выдержать заявленные сроки испытаний, обнародовать подробные отчеты обо всех этапах исследований, данные об осложнениях, о влиянии вакцины в длительной перспективе.

"В вопросе вакцинации детей нужна полная открытость и честность. Чтобы родители могли принимать взвешенные, самостоятельные решения безо всякого административного нажима", - подчеркнул Миронов.

В августе Миронов уже высказывался о вакцинации подростков. Тогда он заявлял, что попытки привить детей разработанным Центром имени Гамалеи препаратом при недостаточных исследованиях социально опасны.