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Новости 11:43

Петербуржцы потребляют меньше мяса и овощей, чем остальные россияне

фото ЗакС политика Петербуржцы потребляют меньше мяса и овощей, чем остальные россияне

Петростат установил, что в сравнении с жителями других регионов петербуржцы потребляют меньшее количество таких питательных и полезных продуктов, как мясо и овощи. На данные ссылается "Петербургский дневник". Так, если средний житель остальной России ест 107 кг овощей в год, то петербуржец - всего 86 кг. С мясной продукцией разница менее значительная - в два килограмма.

Меньший в сравнении со среднестатистическими соотечественниками интерес петербуржцы также демонстрируют к хлебу, картофелю и растительному маслу.

Зато наравне с другими россиянами жители второго по величине города питаются ягодами и фруктами. 


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