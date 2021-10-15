Петербуржцы потребляют меньше мяса и овощей, чем остальные россияне

Петростат установил, что в сравнении с жителями других регионов петербуржцы потребляют меньшее количество таких питательных и полезных продуктов, как мясо и овощи. На данные ссылается "Петербургский дневник". Так, если средний житель остальной России ест 107 кг овощей в год, то петербуржец - всего 86 кг. С мясной продукцией разница менее значительная - в два килограмма.

Меньший в сравнении со среднестатистическими соотечественниками интерес петербуржцы также демонстрируют к хлебу, картофелю и растительному маслу.

Зато наравне с другими россиянами жители второго по величине города питаются ягодами и фруктами.