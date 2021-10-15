Гордума Пензы приняла отставку мэра города Андрея Лузгина

Депутаты Гордумы Пензы приняли отставку Андрея Лузгина с поста мэра города, сообщается на сайте пензенской администрации.

Гордума собралась на внеочередное заседание по этому поводу. Отставку Лузгина приняли большинством голосов. Также депутаты приняли решение о проведении конкурса на должность мэра. В состав конкурсной комиссии войдут 14 человек, половину из них выбирают депутаты гордумы, половину - глава региона.

Об отставке Лузгина стало известно 12 октября. Он решил уйти по собственному желанию после двух лет работы. За последний месяц в России со своих постов ушли мэры нескольких городов. Ранее в октябре ушел в отставку мэр Белгорода Юрий Галдун. Перед этим свои посты покинули мэр Оренбурга Владимир Ильиных и мэр Омска Оксана Фадина. Последние два экс-мэра перешли в Госдуму, став депутатами.

фото: penza-gorod.ru