В Сестрорецке привели в порядок заброшенную "шаляпинскую" беседку

Некогда один из главных символов Сестрорецка, так называемую шаляпинскую беседку, почти полностью отреставрировали, о чем говорится на сайте КГИОП. В аварийном состоянии и бесхозной она была как минимум с середины 2000-х годов. Только с 2019 года деревянное сооружение, расположенное около железнодорожной станции Курорт, перешло в собственность Петербурга и профильный комитет смог им заняться, доверив оперативное управление региональным памятником ГБУК "Историко-культурный музейный комплекс в Разливе".

"Реставраторам удалось сохранить 95% подлинных деревянных конструкций этого памятника деревянной архитектуры. Осталось совсем немного – докрасить отдельные детали, произвести благоустройство территории, демонтировать строительные ограждения – и уже скоро одна из визитных карточек Сестрорецка предстанет обновленной. Немного необычным может показаться цветовое решение, сочетание коричневого с голубым и белым, но это оригинальный, первоначальный цвет этой беседки, обнаруженный под пятью поздними слоями красок", - рассказал глава комитета Сергей Макаров.

Полностью работы, на которые город потратил 4,7 млн рублей, завершатся к середине ноября. Примечательно, что ограждать деревянный памятник чиновники не хотят, в связи с чем призывают граждан к ответственности и аккуратности при посещении беседки.

Появившаяся в самом начале XX века беседка получила неофициальное название "шаляпинская", хотя доподлинно неизвестно, выступал ли в ней артист.

фото: kgiop.gov.spb.ru