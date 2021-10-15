В Петербурге привились от коронавируса 80% сотрудников транспортной сферы

Все транспортные организации, обслуживающие Петербург, выполнили требование, включенное в "коронавирусное" постановление № 121 в июле, и добились вакцинации 80% своих сотрудников, сообщает пресс-служба городского правительства. Еще 6,2% их сотрудников либо переболели в течение последних шести месяцев, либо имеют медицинский отвод от прививки.

"Важно, что удалось добиться высокого уровня вакцинации в отраслях, работники которых постоянно контактируют с большим количеством людей, например, на транспорте. Сейчас работа транспортного комплекса идет с соблюдением всех противоэпидемиологических мер", - прокомментировал это событие губернатор Александр Беглов.

Отмечается, что агрегаторы такси тоже стараются не отставать от общих темпов вакцинации и организуют этот процесс на своих площадках, в том числе при помощи районных чиновников. В частности, компания "Яндекс.Такси" открыла на Обводном канале пункт бесплатной вакцинации, где могут привиться также курьеры из всей экосистемы "Яндекса".