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Новости 13:07

Петербургский международный культурный форум в 2021 году отменен

фото ЗакС политика Петербургский международный культурный форум в 2021 году отменен

Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2021 году отменен, передает ТАСС со ссылкой на Минкультуры.

Такое решение приняли из-за эпидемии коронавируса. Напомним, в последние дни показатели постоянно обновляют рекорды и по смертности, и по числу выявленных за сутки случаев заражения. 15 октября оперштаб отчитался о более чем 32 тысячах новых заболевших и 999 смертях от коронавируса.

Форум не проводили в 2020 году, тогда было решено отложить его на год - также из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. В 2021 году мероприятие должно было пройти с 11 по 13 ноября.

7 октября в администрации президента анонсировали визит Владимира Путина в Петербург на этот форум. Сообщалось, что Путин намерен выступить с приветствием перед участниками и посетить ряд объектов.


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