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Новости 14:21

Врачу Елене Мисюриной присудили 4,2 млн рублей компенсации за незаконное уголовное преследование

фото ЗакС политика Врачу Елене Мисюриной присудили 4,2 млн рублей компенсации за незаконное уголовное преследование

Гематолог Елена Мисюрина, по громкому делу приговоренная в 2018 году к двум годам колонии в связи со смертью пациента, после реабилитации получила компенсацию в размере 4 млн 282 тысячи рублей, передает "Интерфакс". Деньги присуждены врачу "в счет возмещения имущественного вреда, причиненного в результате уголовного преследования".

Приговор, отмененный в марте нынешнего года за отсутствием состава преступления, Мисюриной вынесли по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента". По версии следствия, летом 2013 года врач, проводя анализ костного мозга пациентки, нарушила порядок процедуры, что и привело к фатальным последствиям.

Медицинское сообщество с самого начала остро отреагировало на преследование гематолога, в ее защиту подписывались петиции и лично высказывался известный доктор Леонид Рошаль.


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