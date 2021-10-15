На Красной площади задержали активиста, вышедшего поддержать Навального

В центре Москвы, у Кремлевской стены, полицейские задержали и увезли в отдел "Китай-город" пикетчика, который встал с плакатом "Навальный - не экстремист", сообщает Sota. Плакат, как и паспорт, у него изъяли.

Напомним, что политик Алексей Навальный находится в местах лишения свободы с января нынешнего года: ему заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Ближе к думским выборам его структуры признали экстремистскими, вынудив их самораспуститься. До выборов не допустили десятки кандидатов под предлогом их причастности к экстремистской деятельности (то есть к деятельности структур Навального).

В одной из последних записок из ИК-2 Владимирской области, где сидит Навальный, он сообщил, что его сняли с профилактического учета как склонного к побегу и перевели на учет как склонного к экстремизму и терроризму.