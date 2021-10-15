Суд в Уфе взыскал 2,3 млн рублей с активистов за работу полиции за протестах 23 и 31 января

Кировский суд Уфы взыскал 2,3 млн рублей с активистов за работу полицейских на акциях 23 и 31 января, сообщает "Апология" в своем телеграм-канале.

Суд удовлетворил иск местной полиции. По решению суда, 383 204,66 рублей взыскано за работу полицейских на акции 23 января с активистов Лилии Чанышевой, Ильхама Янбердина и Ольги Комлевой. С последней суд также постановил взыскать в пользу МВД 1 944 901,01 рублей за работу правоохранительных органов на акции 31 января.

Полиция подавала иски с требованием компенсировать ей работу на январских протестах в нескольких регионах: в Ярославле, Кемерове, Кирове, Омске, Перми и Новосибирске. В Кирове силовики взыскали таким образом 183 тысячи рублей, при этом в качестве довода они сослались на практику работы по ложным вызовам о минировании. В Перми – более полумиллиона рублей, в Челябинске - 2,17 млн.