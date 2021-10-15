"Яндекс.Новости" начали маркировать материалы СМИ-иноагентов

Агрегатор новостей "Яндекс.Новости" начал маркировать материалы изданий, внесенных в реестр СМИ-иноагентов, обратил внимание проект "Сетевые свободы".

Изменения заметны, к примеру, в сюжете агрегатора, в котором собраны новости о бывшем корреспонденте "Коммерсанта" Иване Сафронова: напомним, стало известно, что следователь ФСБ запретил ему переписку в СИЗО "Лефортово". Сообщения телеканала "Дождь"* и издания "Медиазона"* в сюжете сопровождаются пометкой "иностранный агент". При нажатии на стрелку открывается плашка: "ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ СОЗДАНО/РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СМИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА".

Редакции ряда СМИ, НКО и другие общественные организации опубликовали петицию на Change.org, требуя отмены закона об иноагентах. Они указывали на то, что он противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека. Внесенные в реестры оказываются под угрозой уголовной ответственности, к которой могут привести малейшие нарушения, многие организации вынуждены прекратить деятельность, другие живут под риском проверок и принудительной ликвидации, при этом законодательство продолжает ужесточаться.

В августе редакции ряда российских изданий опубликовали заявления на имя президента Владимира Путина и других лиц из руководства страны с требованием прекратить кампанию по давлению на независимую журналистику в России. Они указали на необходимость прекратить вносить СМИ и журналистов в реестр иноагентов, призвали расследовать случаи избиения сотрудников изданий и преследования после митингов, а также прекратить уголовное дело в отношении Сафронова. Также редакции предложили 12 поправок в закон об иноагентах.

*Внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

фото: "Сетевые свободы" / Telegram