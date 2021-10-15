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Новости 16:30

После срыва кинопоказа в офисе "Мемориала"* его главу вызвали в полицию для дачи объяснений

фото ЗакС политика После срыва кинопоказа в офисе "Мемориала"* его главу вызвали в полицию для дачи объяснений

Главу правозащитного центра "Мемориал" Яна Рачинского вызвали в экономический отдел МВД, передает телеканал "Дождь"**. От него требуют предоставить сведения о регистрации организации, копии уставных и учредительных документов, приказы о назначениях, копии карточек счетов организации с указанием сумм и оснований платежа, список источников финансирования и иные финансово-хозяйственные документы за всю историю существования организации в России.

Рачинский находит требования полиции возмутительными и абсурдными и намерен их оспаривать.

Характерно, что вызов в полицию Рачинского случился на следующий день после скандального срыва показа фильма о Голодоморе в московском офисе "Мемориала"*. Пара десятков неизвестных молодых людей в масках ворвались в зал и стали хором скандировать нелицеприятные слоганы в адрес посетителей. Полиция прибыла уже после того, как большинство провокаторов покинуло офис. Из помещения изъяли системы охранной и противопожарной безопасности, объяснив это связью с видеорегистраторами.

*Минюст внес "Мемориал" в реестр НКО, исполняющих функцию иноагента

**Минюст внес телеканал "Дождь" в реестр СМИ, исполняющих функцию иноагента


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