"Комитет за гражданские права" выселяют из московского офиса

В столичный офис "Комитета за гражданские права", возглавляемого Андреем Бабушкиным, 15 октября явились судебные приставы вместе с полицией и, ссылаясь на задолженности, стали выселять организацию из здания в проезде Шокальского, передает Sota. В офисе арестовали мебель и технику.

Как сообщил юрист организации Эдуард Рудык, судебное решение еще не вступило в силу, тогда как приставы ссылаются на решение чиновников из департамента имущества. Ситуация осложняется тем, что именно в настоящий момент Андрей Бабушкин находится за границей.

Представители правозащитной организации утверждают, что их долги были реструктуризированы.