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Новости 16:59

Свыше 2 тысяч компаний в Петербурге получили иммунный статус "Вакцинирован"

фото ЗакС политика Свыше 2 тысяч компаний в Петербурге получили иммунный статус "Вакцинирован"

В Петербурге иммунный статус "Вакцинирован" с июля получили 2387 компаний, сообщили в Смольном.

Для получения этого статуса в компании должны быть привиты от коронавируса не менее 60% сотрудников. Всего Смольный выдал 4210 QR-кодов: некоторые предприятия, имеющие филиалы, получили несколько.

По словам губернатора Александра Беглова, лидеры по наличию иммунного статуса – организации розничной торговли и общественного питания. Он вновь упомянул о том, что темпы вакцинации в Петербурге необходимо наращивать, по его словам, это позволит быстрее восстановить сферы, наиболее пострадавшие от эпидемии коронавируса.

Обратиться за получением статуса "Вакцинирован" предприниматели могут через портал Центра развития и поддержки предпринимательства. С июля центр получил заявки от 5,6 тысяч организаций по более чем 10 тысячам адресов. 


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