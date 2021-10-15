В России открыли горячую линию для сообщений о пытках в колониях

На территории России начала работу горячая линия, открытая для информации о пытках в пенитенциарных учреждениях, пишет "Интерфакс". Позвонить на нее можно по номеру 8 (800) 511-70-16 (звонок бесплатный). Инициатива принадлежит столичной Общественной наблюдательной комиссии, ее поддержал министр юстиции Константин Чуйченко.

"Если такого рода информация поступит по телефону или письменно от заключенных из учреждения УИС, их адвокатов или членов ОНК региона и будет вынесена на федеральный уровень – это гарантия того, что сообщения не зависнут на местном уровне, а будут взяты на контроль правозащитным сообществом и не останутся без реакции, а люди – без помощи", - отметил глава московской ОНК Георгий Волков.

Присутствовавшие на встрече с ним члены руководства ФСИН пообещали, что заключенных повсеместно проинформируют о создании горячей линии, повесив общедоступные объявления.

Напомним, что в октябре проект Gulagu.net начал выкладывать в интернет записи с видеорегистраторов, снятые в российских колониях, на которых заключенных ставят в беспомощное положение, унижают и насилуют. Накануне омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала о подготовленном ей совместно с сенаторами законопроекте, вводящем наказания за пытки в местах лишения свободы.