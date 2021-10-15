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Новости 17:44

Путин принял участие во Всероссийской переписи населения

фото ЗакС политика Путин принял участие во Всероссийской переписи населения

Президент Владимир Путин принял участие во всероссийской переписи населения, сообщили представители Кремля.

Путин заполнил анкету через портал госуслуг. Он заявил, что с помощью переписи власти смогут "принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких, как здравоохранение, образование, демография".

"Обращаясь к гражданам России, хочу сказать, что это не формальное дело. В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность – оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтёрам, которые будут принимать в ней участие", - привели в Кремле слова Путина.

Перепись населения в России стартовала 15 октября.

фото: kremlin.ru


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