Президент Владимир Путин принял участие во всероссийской переписи населения, сообщили представители Кремля.

Путин заполнил анкету через портал госуслуг. Он заявил, что с помощью переписи власти смогут "принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких, как здравоохранение, образование, демография".

"Обращаясь к гражданам России, хочу сказать, что это не формальное дело. В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность – оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтёрам, которые будут принимать в ней участие", - привели в Кремле слова Путина.

Перепись населения в России стартовала 15 октября.

фото: kremlin.ru