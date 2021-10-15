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В Петербурге стартовали клинические испытания новой вакцины от коронавируса

фото ЗакС политика В Петербурге стартовали клинические испытания новой вакцины от коронавируса

Новую вакцину от коронавируса отечественного производства начали испытывать в стенах петербургского НИИ имени Смородинцева, передает ТАСС. Препарат носит название "Бетувакс", его разработала одноименная фирма в кооперации с компанией "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ). В рамках I и II фаз клинических испытаний вакцину протестируют на 170 петербуржцах.

"Она содержит только поверхностные антигены коронавируса, что позволяет уменьшить содержание белка и, следовательно, снизить аллергенность препарата. Вакцина не содержит вирусов и вирусных векторов, генетического материала в виде ДНК и РНК, избыточной антигенной нагрузки, дополнительных консервантов, стабилизаторов и неорганических адъювантов, что минимизирует риски побочных эффектов", - рассказали в ИСКЧ.

Испытуемые получат две дозы препарата с интервалом в 28 дней. Первые двадцать добровольцев получат реальную вакцину, тогда как плацебо организаторы планируют задействовать в эксперименте в дальнейшем. Отмечается, что "Бетувакс" хорошо проявил себя в испытаниях на животных.


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