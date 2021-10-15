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Новости 18:24

Гудков: Начались запреты на профессию за невосторженный образ мыслей

фото ЗакС политика Гудков: Начались запреты на профессию за невосторженный образ мыслей

Правительственную инициативу о запрете россиянам, причастным к экстремизму, работать пилотами и стюардами, политик Дмитрий Гудков расценил как знаковую. Он усматривает в этом новом для него витке законотворчества наступление уже не на политические, а на базовые свободы соотечественников по принципу их лояльности системе.

"Такой закон – фашистский. По сути речь идёт о запрете на профессию за невосторженный образ мыслей. Во-вторых, они, конечно, на этом не остановятся. Сначала авиация. Потом банковская сфера (а вдруг "экстремисты" устроят в стране финансовый кризис), потом ЖКХ (ведь важно предотвратить подкоп под Спасскую башню!)" - предрек он в своих соцсетях.

Первой исторической аналогией, возникшей у политэмигранта, стали "врачи-убийцы" времен позднего правления Иосифа Сталина. Опыт преследования "ученых-госизменщиков", по оценке Гудкова, у отечественных спецслужб тоже большой.

Предлагаемые поправки в Воздушный кодекс в случае их принятия лишат возможности стать пилотами и бортпроводниками людей, которых заподозрят в причастности к экстремизму, для чего будет достаточно неосторожной реплики в соцсетях.


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