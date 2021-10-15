Племянник депутата Госдумы Пайкина временно возглавил ЛДПР в Петербурге

Координатор петербургского отделения ЛДПР Юрий Ломакин оставил свою должность, сообщили в партии. Он поблагодарил коллег за совместную работу и заявил, что впереди у партии много политических побед и достижений.

В течение ближайших трех месяцев исполнять обязанности координатора будет депутат МО № 65 Станислав Пайкин, племянник депутата Госдумы и экс-партнера компании Fort Group Бориса Пайкина.

"Юрий Ломакин – человек, благодаря которому ЛДПР сегодня, несмотря на трудности, сохраняет прочный авторитет в политическом поле Петербурга. Под его руководством региональное отделение стало более открытым к жителям города: партия проводила не только политические, но и масштабные социальные акции", - заявил Пайкин-младший.

Ломакин руководил региональным отделением ЛДПР с июля 2019 года. Он занял место Олега Капитанова, перешедшего на работу в Смольный. По результатам выборов в ЗакС Ломакин проходил в городской парламент по общегородскому списку партии, однако он отказался от мандата в пользу депутата прошлого созыва Максима Яковлева.

Станиславу Пайкину 28 лет. Он состоит в ЛДПР с 2012 года. Начинал с молодежной организации и прошел путь до первого заместителя руководителя регионального отделения партии. Работал администратором в филиале Fort Group и помощником депутата Госдумы Василия Власова.

Фото: vk.com/Станислав Пайкин