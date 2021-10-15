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Новости 19:07

В Петербурге врачей военкомов осудили за взятки от семей призывников

фото ЗакС политика В Петербурге врачей военкомов осудили за взятки от семей призывников

Гарнизонный военный суд Петербурга вынес приговоры девяти фигурантам коррупционного дела: их осудили за взятки, которые они организованно получали от семей призывников за освобождение от службы. Осужденные – врачи городских военкомов, передает объединенная пресс-служба судов.

Наиболее строгое наказание досталось лидеру этой организованной группы, бывшему главному призывному врачу города Самиру Мурсалову, объединившему подельников для незаконного получения денег весной 2009 года. Его, признанного виновным в восьми эпизодах преступлений, приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Еще трое врачей получили от 7 до 7,5 лет условно, оставшиеся пятеро отделались штрафами в диапазоне от 100 до 130 тысяч рублей.

Восемь взяток, которые вменили "группе Мурсалова" в вину, варьируются в пределах от 120 до 250 тысяч рублей.


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