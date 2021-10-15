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На уборку Смольного и резиденции губернатора от снега в 2022 году выделят до 3,4 млн рублей

фото ЗакС политика На уборку Смольного и резиденции губернатора от снега в 2022 году выделят до 3,4 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга 15 октября разместила на портале госзакупок извещения о проведении двух электронных аукционов на оказание услуг по уборке снега на территории Смольного института и других объектов с декабря 2021 по декабрь 2022 года. Максимальная стоимость двух контрактов может составить 3,4 млн рублей.

На уборку участка, прилегающего к зданию правительства Петербурга, готовы потратить до 2,9 млн рублей. Исполнитель обязуется приступить к уборке в течение 30 минут после получения заявки от заказчика, а вывозить снег должны начать уже в течение двух часов. 

Администрация также разместила извещение об уборке снега в Курортном районе города: в резиденции губернатора в особняке Бормана в поселке Комарово и еще одном объекте в поселке Солнечное. Посещение резиденции осуществляется только по пропускам, которые можно получить после проверки ФСО. На втором объекте проход тоже строго регламентирован, но уже без участия силовиков. На уборку обеих губернаторских территорий в Курортном районе могут потратить до 514 тысяч рублей. 

Вывоз одного кубометра снега в администрации губернатора оценили в 463 рубля. В предыдущем году на снегоуборочные услуги выделили на 400 тысяч рублей меньше. Тендер на борьбу со снегом у Смольного в 2020 году выиграло ООО "Мехуборка СПб" с предложением 1,5 млн рублей. Уборкой губернаторской резиденции занялось ООО "Кит" за 392 тысячи рублей.

Константин Леньков, фото - gov.spb.ru


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