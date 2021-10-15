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Новости 20:40

Минюст дополнил список СМИ-иноагентов "Росбалтом"* и Republic*

фото ЗакС политика Минюст дополнил список СМИ-иноагентов "Росбалтом"* и Republic*

Реестр СМИ, признанных Министерством юстиции иностранными агентами, вечером 15 октября пополнился еще двумя изданиями: это "Росбалт"* (юридическое лицо АО "РС-Балт") и Republic*. Таким образом, список насчитывает 88 позиций.

"Разумеется, у Republic нет иностранного финансирования — он существует исключительно за счет денег подписчиков", - прокомментировал это решение в своем Telegram-канале главред Republic* Дмитрий Колезев.

Напомним, что до середины июля реестр СМИ-иноагентов состоял всего из 20 строчек. С тех пор стало привычным внесение в него все новых и новых изданий каждую неделю, преимущественно по пятницам.

*Минюст внес издание "Росбалт" в реестр СМИ, исполняющих функцию иноагента

*Минюст внес издание Republic в реестр СМИ, исполняющих функцию иноагента


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