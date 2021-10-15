В России пытаются зарегистрировать еще одну вакцину против коронавируса

Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал в Минздрав заявку на регистрацию нового отечественного средства против коронавируса, пишет РИА "Новости" со ссылкой на реестр лекарственных средств. Препарат носит название "МИР 19".

Сообщается, что действие препарата, который уподобляется антидоту, базируется на механизме интерференции РНК. Разработка имеет двухкомпонентную основу.

Отметим, что в настоящее время в российских пунктах вакцинации можно привиться четырьмя вакцинами: "Спутник V", "Спутник лайт" (однокомпонентная), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".