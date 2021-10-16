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Новости 12:43

СК возбудил уголовное дело после беспорядков в исправительной колонии во Владикавказе

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело после беспорядков в исправительной колонии во Владикавказе

Управление Следственного комитета по Северной Осетии возбудило уголовное дело после беспорядков в исправительной колонии № 1 во Владикавказе, сообщается на сайте СК.

По версии следователей, днем 15 октября не менее двухсот заключенных "приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами и уничтожением имущества", никто не пострадал. Дело возбуждено по ч. 1, 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках).

В ФСИН заявляли, что беспорядки организовали двое заключенных, которые содержались в штрафном изоляторе. В службе сообщили, что обстановка стабилизировалась.


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