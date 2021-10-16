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Новости 13:20

Оперштаб оценил коллективный иммунитет к COVID-19 в России в 45%

фото ЗакС политика Оперштаб оценил коллективный иммунитет к COVID-19 в России в 45%

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России оценивается в 45%, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

16 октября штаб запустил счетчик вакцинации с данными о количестве привитых россиян и тепловой картой регионов по ситуации с коронавирусом. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эти данные будут обновляться ежедневно, исходя из средненедельных данных по заболеваемости в регионах и накопленных недельных данных по вакцинации.

На 16 октября полный цикл вакцинации прошли 47 558 639 россиян. Вакцинированы первым компонентом вакцины более 51 млн.

Согласно тепловой карте, наиболее сложная эпидситуация складывается в регионах Северо-Западного федерального округа, в том числе в Петербурге, Коми, Карелии, Мурманской, Вологодской, Архангельской, Новгородской, Псковской областях, а также в Якутии, Москве, Подмосковье, Хабаровском, Приморском краях, Калмыкии, Хакасии и других. Нет регионов, которые соответствовали бы хотя бы трем из пяти критериев субъектов, свободных от COVID-19.

 


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