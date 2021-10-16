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Новости 15:41

В Петербурге госпитализируют по 500 человек с COVID-19 за сутки

фото ЗакС политика В Петербурге госпитализируют по 500 человек с COVID-19 за сутки

В Петербурге за минувшие сутки госпитализировали 513 человек с коронавирусом, следует из перечня эпидемиологических показателей Смольного. За день до этого, 15 октября, штаб отчитался о 493 госпитализированных за день.

По официальным данным, лечение от коронавируса и пневмоний в стационарах города проходят 6 979 человек. Из них 631 человек в реанимации, 299 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в Петербурге развернуто 9 482 койки для пациентов с COVID-19 и пневмониями.

Амбулаторно лечение от коронавируса проходят 34 654 человека. На карантине - 4 870 пациентов.

Вакцинированы более 1,77 млн петербуржцев. В городе есть запас вакцины в 905 626 доз.


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