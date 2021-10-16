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Новости 16:15

МВД и Минтранс разработали правила дорожного движения для электросамокатов

фото ЗакС политика МВД и Минтранс разработали правила дорожного движения для электросамокатов

МВД и Минтранс разработали поправки в правила дорожного движения, которые регулируют езду на электросамокатах и гироскутерах, передает РИА "Новости".

Среди предложений ведомств — ограничить максимальную скорость 25 км/ч, а максимальный вес этих видов транспорта — 35 кг. Дети до семи лет смогут передвигаться на самокатах и велосипедах лишь в сопровождении взрослых.

Граждане старше 14 лет смогут ездить на средствах индивидуальной мобильности по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только если нет тротуаров и пешеходных дорожек, а на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час. При этом предложено запретить обгон или объезд транспортных средств с левой стороны.

 

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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