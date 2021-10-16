Полиция объяснила осмотр офиса "Мемориала" после срыва показа фильма сообщением о захвате заложников

Полиция объяснила осмотр офиса "Мемориала"* в ночь на 16 октября сообщением о захвате заложников, фотографию протокола опубликовала юристка Ирина Путилова.

Согласно документу, "осмотр" начался в 23:55. До этого вечером 14 октября в здание центра во время показа фильма о голодоморе пришла группа мужчин с закрытыми лицами. Они взобрались на сцену и стали выкрикивать хором "Позор" и "Долой фашизм". Из-за этого сотрудники центра вызвали полицию.

Прибывшие силовики вывели нападавших, а затем несколько часов не выпускали зрителей из офиса под предлогом "осмотра" и угрожали изъятием техники. В итоге полицейские изъяли пожарную сигнализацию и видеорегистратор.

После случившегося главу "Мемориала" Яна Рачинского вызвали в МВД под предлогом дачи объяснений. При этом у него потребовали предоставить сведения о регистрации организации, копии уставных и учредительных документов, приказы о назначениях, копии карточек счетов организации с указанием сумм и оснований платежа, список источников финансирования и иные финансово-хозяйственные документы за всю историю существования организации в России.

*Внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов