ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:57

В Петербурге растёт количество пациентов с COVID-19, подключенных к ИВЛ

фото ЗакС политика В Петербурге растёт количество пациентов с COVID-19, подключенных к ИВЛ

За минувшие 24 часа в петербургские больницы с диагнозами "коронавирусная инфекция" и "пневмония" поступили 435 местных жителей, при этом выписались 445 граждан, следует из ежедневной выписки Смольного по состоянию на 17 октября.

В то же время возросла доля тяжёлых ковидных больных: 646 заражённых лежат в реанимации, 313 - подключены к ИВЛ.

Днём ранее, 16 октября, в Смольном сообщали о 513 госпитализациях, 613 петербуржцах в реанимации и 299 подключенных к ИВЛ.

В стационарах Северной столицы с коронавирусом лежат 7 175 пациентов, коек доступно 9 488, фактическая доля свободных мест ежедневно сокращается и составляет 24,3%.

За минувшие сутки курс вакцинации завершили 9 149 горожан, всего к настоящему моменту полностью привились 1 785 232 местных жителей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости17 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама