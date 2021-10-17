В Петербурге растёт количество пациентов с COVID-19, подключенных к ИВЛ

За минувшие 24 часа в петербургские больницы с диагнозами "коронавирусная инфекция" и "пневмония" поступили 435 местных жителей, при этом выписались 445 граждан, следует из ежедневной выписки Смольного по состоянию на 17 октября.

В то же время возросла доля тяжёлых ковидных больных: 646 заражённых лежат в реанимации, 313 - подключены к ИВЛ.

Днём ранее, 16 октября, в Смольном сообщали о 513 госпитализациях, 613 петербуржцах в реанимации и 299 подключенных к ИВЛ.

В стационарах Северной столицы с коронавирусом лежат 7 175 пациентов, коек доступно 9 488, фактическая доля свободных мест ежедневно сокращается и составляет 24,3%.

За минувшие сутки курс вакцинации завершили 9 149 горожан, всего к настоящему моменту полностью привились 1 785 232 местных жителей.