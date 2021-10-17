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Новости 15:53

Бывший высокопоставленный чиновник Минобороны получил 5 лет колонии за особо крупную взятку

фото ЗакС политика Бывший высокопоставленный чиновник Минобороны получил 5 лет колонии за особо крупную взятку

Бывший заместитель руководителя одного из департаментов Министерства обороны РФ Фёдор Дюльгер решением Басманного суда Москвы получил 5 лет колонии строгого режима за особо крупную взятку (ч. 6 ст. 290 УК), информирует ТАСС.

Примечательно, что санкция по обозначенной статье предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы. Экс-силовика приговорили к сроку ниже: какие смягчающие обстоятельства учёл суд, не уточняется. Гособвинитель при этом запрашивал для Дюльгера 9 лет строгого режима.

Отмечается, что Дюльгер признал вину в инкриминируемом правонарушении и попросил переквалифицировать дело на "мошенническую" статью 159 УК (до 6 лет колонии).

В суде сообщили, что Дюльгер являлся замглавы отдела обеспечения мебелью и инвентарем в департаменте эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций. Силовик уволен в запас.


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