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Новости 17:17

"Нет экоциду!": Петербургские экоактивисты продолжают бороться со строительством порта под Выборгом

фото ЗакС политика "Нет экоциду!": Петербургские экоактивисты продолжают бороться со строительством порта под Выборгом

Экоактивисты из Петербурга и Ленинградской области продолжают протестовать против вырубки множества гектаров леса под Выборгом ради возведения огромного портового кластера. Фотографиями с акций неравнодушных проблеме жителей делится SOTA.

Активисты ранее начали сбор подписей против стивидорного проекта в Приморске, реализацией которого будет заниматься "Приморский УПК" Ильи Трабера, которого в СМИ часто именуют "Антикваром". На сегодняшний день собрано более 190 тысяч подписей.

Протесты экозащитников длятся уже более года.

Отметим, что возведение нового портового терминала в Приморске возможно лишь при строительстве 6 км новой железной дороги, серьезной реконструкции старой и капитальном ремонте автомобильной трассы Зеленогорск – Приморск – Выборг. Ввиду обозначенных задач и ведётся масштабная вырубка леса.

В Приморске и Выборге, напомним, уже не в первый раз местные жители высказывают свою позицию относительно вырубки леса и строительства опасного, по их мнению, объекта. Периодически активисты выходят на улицы обозначенных городов в пикеты, напоминая согражданам о проблеме.

В январе против одного из наиболее активных противников строительства угольного порта Анатолия Якименко захотели завести дело о массовых беспорядках.

Протестующие активисты представляют собой обозначенную в социальных сетях гражданскую коалицию "Стоп порт".

Фото: SOTA / Telegram


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