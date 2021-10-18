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Новости 9:31

В Пермском крае подростка задержали после стрельбы в школе

фото ЗакС политика В Пермском крае подростка задержали после стрельбы в школе

В поселке Сарс в Пермской области 12-летний подросток открыл стрельбу, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, сведения подтвердили в МВД.

По данным издания, ученик шестого класса принес охотничий карабин и сделал два выстрела в воздух. В пермском МВД сообщили, что подросток дважды выстрелил в стену. Ученика задержали.

В МВД утверждают, что никто не пострадал. При этом в минздраве Пермского края сообщили, что одного ученика доставили в Октябрьскую центральную районную больницу с небольшими ссадинами, оказали ему медицинскую помощь и отпустили домой.

Обезвредить стрелявшего школьника помогла директор. Она уговорила его не стрелять, а затем передала полиции. 

"Задержанный подросток сообщил, что поводом для его проступка стало плохое отношение одноклассницы, регулярные обиды, а также буллинг", - сказал источник.

При этом сообщается, что подросток вел себя неадекватно, выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется "указаниями бога". ТАСС со ссылкой на источник пишет, что ученика не станут привлекать к уголовной ответственности.


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