В Пермском крае подростка задержали после стрельбы в школе

В поселке Сарс в Пермской области 12-летний подросток открыл стрельбу, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, сведения подтвердили в МВД.

По данным издания, ученик шестого класса принес охотничий карабин и сделал два выстрела в воздух. В пермском МВД сообщили, что подросток дважды выстрелил в стену. Ученика задержали.

В МВД утверждают, что никто не пострадал. При этом в минздраве Пермского края сообщили, что одного ученика доставили в Октябрьскую центральную районную больницу с небольшими ссадинами, оказали ему медицинскую помощь и отпустили домой.

Обезвредить стрелявшего школьника помогла директор. Она уговорила его не стрелять, а затем передала полиции.

"Задержанный подросток сообщил, что поводом для его проступка стало плохое отношение одноклассницы, регулярные обиды, а также буллинг", - сказал источник.

При этом сообщается, что подросток вел себя неадекватно, выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется "указаниями бога". ТАСС со ссылкой на источник пишет, что ученика не станут привлекать к уголовной ответственности.