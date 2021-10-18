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Новости 9:54

"Яблоко" будет снимать с регистрации сторонников Навального и "Умного голосования"

фото ЗакС политика "Яблоко" будет снимать с регистрации сторонников Навального и "Умного голосования"

Федеральный политкомитет "Яблока" решил снимать с регистрации членов партии, которые поддерживают Алексея Навального и "Умное голосование", пишет "Коммерсантъ".

В партии провели заседание, на котором обсудили итоги прошедших выборов в Госдуму и задачи партии на будущее. В федеральном политкомитете сочли, что неутешительные для партии итоги - менее 1,5% голосов по спискам - объясняются тем, что она "стала объектом беспрецедентного давления": получила "печать иноагента", "столкнулась со снятием кандидатов" и фальсификациями.

По версии политкомитета "Яблока", любая форма поддержки других партий через "Умное голосование", а также поддержка политики Алексея Навального "несовместимы с членством в партии". 

"Члены партии, не разделяющие идеологию, этические принципы "Яблока", создающие конфликтные ситуации и помехи в работе, игнорирующие поручения партии, а также утратившие с ней связь, подлежат снятию с регистрации", - приводит "Коммерсантъ" заявление.

В пресс-службе "Яблока" пояснили, что снятие с регистрации не означает исключение из партии, но не позволяет в будущем принимать никаких решений. 

Опрошенные члены "Яблока", поддержавшие "Умное голосование", заявили, что не согласны с мнением политкомитета, но еще не решили, будут ли уходить из партии.  По словам источников, зимой "Яблоко" проведет съезд, на котором планируется обсудить новую систему обновления руководящих органов партии, в том числе постоянную ротацию 40% их состава и предельный возраст в 65 лет для членов коллегиальных федеральных руководящих органов. Для "старейшин" предлагается создать совещательный высший совет с правом вето на решения бюро и ФПК.

 

фото: yabloko.ru


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