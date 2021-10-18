"Слава богу, что он жив": Песков высказался о Навальном в интервью французскому телеканалу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью для документального фильма "Путин: хозяин игры" французского телеканала France 5 ответил на вопрос об Алексее Навальном и его положении в колонии.

"Будем надеяться, что он не умрет [в заключении]. Слава богу, что он жив", - приводит слова Пескова РИА "Новости".

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистки о том, не умрет ли Навальный в колонии. Песков напомнил, что Навальный некоторое время держал голодовку, но затем решил из нее выйти.

Журналистка отметила, что, как считает французская сторона, руководство России побаивается Навального. Песков это отвергает, но при этом он оговорился, что в Кремле не хотят, чтобы Навальный получал дополнительную "популярность" или рейтинг.

В начале февраля Симоновский суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный. Службу не устроило, что Навальный, проходя лечение и реабилитацию в Германии после отравления, не отмечался у инспектора, как того требовал условный срок, который истекал в конце декабря 2020 года.

Сейчас политик находится в колонии № 2 в Покрове, Владимирская область. В колонии Навальный столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, его сторонники трижды выходили на крупные акции протеста по всей России.