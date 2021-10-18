Бастрыкин наградил депутата ЗакСа Мельникову

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 16 октября в Петербурге встретился с ветеранами уголовного розыска и поблагодарил их за вклад в борьбу с преступностью. Кроме бывших и действующих сотрудников СК, на мероприятие пригласили актеров сериала "Улицы разбитых фонарей", говорится на сайте ведомства.

Почетными гостями на мероприятии стали актеры из сериала "Улицы разбитых фонарей", "воплотившие на экране образ честных и отзывчивых сотрудников уголовного розыска". Среди них оказалась депутат Законодательного собрания Петербурга Анастасия Мельникова ("Единая Россия"), которая сыграла роль следователя Анастасии Абдуловой. Героям сериала вручили медали "10 лет Следственному комитету" и памятные подарки.

Мероприятие приурочено к профессиональному празднику "одного из важнейших подразделений МВД" - Дню работников уголовного розыска, который отмечается 5 октября.

Константин Леньков, фото: sledcom.ru