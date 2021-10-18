Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 31 тысячи рублей

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком с февраля 2022 года вырастет до 31 282 рублей, передает РИА "Новости" со ссылкой на заключения Счетной палаты.

Пока этот показатель равен 29,6 тысячи рублей. Для его увеличения из бюджета выделят 169,5 млрд рублей. Также с 1 февраля 2022 года единовременное пособие при рождении ребенка увеличится на 5,8%, до 19 981 рубля.

Пособие по уходу за ребенком выплачивается каждый месяц до того, как ребенку исполнится полтора года. Для его получения нужно подать в госорганы документы о беременности, рождении или усыновлении.