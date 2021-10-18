Смольный обнародовал список адресов передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД до 24 октября

Комитет по информатизации и связи опубликовал список адресов, по которым будут работать передвижные комплексы фиксации превышения скорости с 18 по 24 октября.

Комплексы установят в Приморском, Курортном, Московском, Выборгском районах, в Шушарах, в Пушкине. Полный список адресов доступен в таблице.

Передвижные комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно опасных участках. Место их дислокации определяет управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Адреса работы можно найти на сайте Городского мониторингового центра и его группах в соцсетях.