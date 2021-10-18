Комплексы на общественном транспорте Петербурга проследят за выездом автомобилей на выделенные полосы

С 19 октября в автобусах и троллейбусах Петербурга установят комплексы, которые позволят фиксировать нарушителей, выезжающих на выделенные полосы для общественного транспорта, сообщили в Смольном.

Эти комплексы фотофиксации будут автоматически фиксировать нарушения без участия водителя или оператора. Они распознают разметку полосы общественного транспорта и трамвайные пути, а также фиксируют нарушения правил остановки и стоянки в соответствии с загруженной картой контролируемых участков.

Пока транспорт с такой техникой курсирует в 12 районах Петербурга. Ожидается, что со временем они заработают во всех районах города.